Villanova, donna trovata ferita in un'auto: aperte le indagini

Una donna è stata trovata in auto con una ferita d'arma da taglio al torace, è accaduto ieri a Villanova, vicino Roma. La donna è stata portata all'ospedale di Tivoli in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri della tenenza di Guidonia e della compagnia di Tivoli per i rilievi, l'auto è stata sequestrata.