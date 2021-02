Affida il figlio a 2 amici, lo ritrova con lividi e fratture: indagini

Ha affidato per qualche ora il figlio di 5 anni a due conoscenti, che lo avrebbero picchiato in assenza della madre, causandogli lividi e fratture. È quanto sarebbe accaduto domenica a Villalba di Guidonia, vicino Roma. L'allarme è scattato quando la donna, di origini africane, ha portato il bimbo di 5 anni in ospedale con un braccio rotto, ecchimosi e un trauma cranico. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri della compagnia di Tivoli, che hanno fermato la coppia di connazionali, a cui la donna aveva lasciato il piccolo. Si tratta di un 25enne e di un 30enne, la cui posizione è ora al vaglio.

Il racconto della madre

La donna ha raccontato agli investigatori di aver affidato il bambino ai due per qualche ora perché costretta a uscire per un impegno e, una volta rientrata a casa, di aver trovato il figlio con ecchimosi e segni di percosse. Così l'ha portato in ospedale a Roma, dove è stato giudicato guaribile in 60 giorni. Il bimbo è stato poi ascoltato in audizione protetta. Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica di quello che è accaduto e stabilire le responsabilità di ognuno.