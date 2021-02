Incidente a Roma, auto precipita da un viadotto: un morto

È avvenuto in via del Foro Italico direzione stadio olimpico, circa 200 metri prima della galleria Giovanni XXIII. L'auto è finita al di sotto del ponte, in un'area privata, all'altezza di via degli Orti della Farnesina

Un uomo, cittadino romeno di 51 anni, è morto quest’oggi a Roma dopo che la sua auto è precipitata da un viadotto. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco, spiegando che l'incidente è avvenuto in via del Foro Italico direzione stadio olimpico, circa 200 metri prima della galleria Giovanni XXIII, l'auto è finita al di sotto del ponte, in un'area privata, all'altezza di via degli Orti della Farnesina. Il veicolo, sul quale era presente solo il conducente, è caduto da un altezza di circa 7/8 metri, sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.