Covid Roma, commissario Capo Tundo: "Vaccino doveroso per polizia"

Al via oggi la campagna di vaccinazione riservata alle forze armate under 55, iniziata nel Lazio all’hub dell'aeroporto di Fiumicino

Sono cominciate questa mattina, nel Centro Vaccini del parcheggio Lunga sosta ADR dell'aeroporto di Fiumicino, le prime vaccinazioni anti Covid in Italia alle forze dell'ordine under 55. Per oggi sono previste 400 somministrazioni di AstraZeneca: rispettivamente 200 per carabinieri, 100 per agenti di polizia e 100 per la guardia di finanza. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

"Da oggi prende avvio la campagna vaccinale anti-Covid riservata a forze di polizia e polizia di Stato - commenta il Commissario Capo della Polizia di Stato, Alessandro Tundo -. Siamo orgogliosi dare, diciamo, l'avvio a questo importante progetto che spero coinvolga quanti più operatori delle forze dell'ordine e delle forze di polizia possibili. Consiglio vivamente di sottoporsi al vaccino anche perché la tipologia di servizio che noi siamo chiamati a espletare ci porta a essere a contatto con la gente, le persone. Quindi credo che la vaccinazione sia un requisito doveroso, obbligatorio, per chi fa il nostro lavoro", sottolinea Tundo.