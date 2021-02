Roma, trova ladri in casa e reagisce: colpito con calcio della pistola

Un uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo ieri pomeriggio dopo essere stato colpito alla testa con il calcio della pistola da uno dei due rapinatori che poco prima aveva trovato nella sua casa a Roma, in zona Corviale. I due, armati di pistola e con il volto coperto da passamontagna, sono stati sorpesi nell'appartamento dall'uomo e dalla moglie quando quest'ultimi sono rientrati in casa intorno alle 18. A quanto ricostruito dagli investigatori, il marito ha reagito ed è stato colpito alla testa con il calcio della pistola. I rapinatori hanno rubato 150 euro in contanti e un cellulare. Sulla vicenda indaga la polizia.