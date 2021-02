Roma, furgone perde carico in scontro con auto: chiusa via Aurelia

Sono in corso accertamenti per la ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto. Non ci sono feriti

Incidente tra un'auto e un furgone stamattina su via Aurelia all'altezza del Grande raccordo anulare. Sul posto è intervenuta la polizia locale. L'autocarro dopo lo scontro ha perso il carico che si è riversato interamente sulla strada.

Strada chiusa

Gli agenti hanno chiuso il tratto interessato dell' Aurelia, direzione Roma, per il tempo necessario alle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza e la rimozione dei detriti. Sono in corso accertamenti per la ricostruzione dell'esatta dinamica di quanto accaduto. Non ci sono feriti.