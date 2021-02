Fiumicino, noleggiavano auto per furti ai danni di anziani

Noleggiavano auto per commettere furti in danno di anziani, con la tecnica di distrarre le vittime e di appropriarsi delle loro borse. Individuato e arrestato dalla polizia un uomo di 33 anni, di origini peruviane. Adesso i suoi complici sono ricercati. Dovrà rispondere di possesso di documento falso nonché di furto aggravato, ricettazione e appropriazione indebita in danno di anziani.

L'indagine

L'indagine nasce da una serie di furti commessi nella Capitale, nelle zone di Ponte Milvio, Esposizione e Fiumicino. Gli agenti hanno appurato che almeno tre persone, attraverso l'utilizzo di vetture noleggiate, con nominativi probabilmente falsi, derubavano persone anziane o comunque indifese.

La vicenda

Uno dei tre aveva noleggiato tre diverse auto tra cui una Fiat 500, da altrettante agenzie e, con le stesse, aveva messo a segno numerosi furti. Gli investigatori hanno organizzato un servizio presso una delle agenzie di noleggio proprio per quando l'uomo sarebbe dovuto tornare per la restituzione della vettura. Il caso ha voluto, però, che proprio ieri siano stati commessi altri due furti - uno solo tentato - da tre uomini a bordo della Fiat 500 la cui targa è risultata appartenere proprio a una delle vetture pree a noleggio. Tornato in agenzia per restituire la vettura, l'uomo ha trovato ad attenderlo gli investigatori. Privo di documenti, malgrado abbia fornito un falso domicilio, i poliziotti sono riusciti comunque a individuare la sua abitazione all'interno di un B&B a Ostia. Perquisita la sua stanza, gli agenti hanno trovato vari documenti a lui intestati, tra cui un passaporto risultato falso, 1.350 euro, una carta di credito e un telefono cellulare, tutto sottoposto a sequestro.