Ostia, nasconde tra gli abiti 51 dosi di cocaina: arrestato

Aveva nascosto fra gli abiti indossati 51 dosi di cocaina, per un peso complessivo di quasi 10 grammi. Per questo motivo, a Ostia, un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo e l'arresto

Il giovane è stato fermato per un controllo appena uscito dalla propria abitazione da una delle palazzine in piazza Gasparri. Fin da subito è apparso agitato e indisponente al controllo, tanto da indurre i militari a sottoporlo a perquisizione. Il pusher, vistosi scoperto, ha dato in escandescenze, rivolgendo frasi minacciose ai carabinieri che lo hanno arrestato e sequestrato la droga.