Maltempo, Protezione civile: “Comitato operativo convocato per domani”

Alla luce delle previste condizioni meteo per le prossime ore, con nevicate abbondanti fino a quote di pianura su gran parte delle regioni centrali e meridionali, il capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha presieduto una riunione per fare il punto della situazione sullo scenario atteso e sulle misure messe in campo sul territorio, allo scopo di ridurre al minimo i disagi per la popolazione. (METEO – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

La situazione maltempo

"Nel corso della riunione - informa il Dipartimento – alla presenza dei rappresentanti delle Regioni interessate, dei gestori dei servizi essenziali e della viabilità, è stato fornito un quadro della situazione meteorologica in atto e verificato le eventuali situazioni di criticità sul territorio nazionale e l'attivazione di tutti i presidi territoriali". Al fine di "seguire con attenzione l'evoluzione dei fenomeni attesi ed assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile", il capo dipartimento ha convocato per domani, sabato 13 febbraio, il Comitato operativo che si svolgerà alle 10 presso la sede del Dipartimento della Protezione civile.