Meteo, sull'Italia irrompe Burian: le previsioni del weekend

Sull’Italia nel weekend di San Valentino irrompe Burian, la corrente siberiana che porta bufere di neve anche su coste e pianure, ma anche un crollo delle temperature in tutta Italia. L’arrivo di correnti gelide porterà anche venti taglienti che faranno diminuire ulteriormente la temperatura percepita. Già entro questa sera, 12 febbraio, la neve in pianura è possibile su Piemonte, Liguria ed Emilia occidentale, a bassissima quota in Toscana, poi sabato su tutta la fascia adriatica, dalle Marche in giù, anche sulle coste, ma anche sul resto del Sud, eccetto la Calabria. Tra le città importanti a essere raggiunte dalla neve Torino e Genova, a partire dal pomeriggio di oggi. Per Milano possibili fiocchi in serata, ma più deboli. Neve anche a Firenze entro la nottata. Sabato neve a Pescara e sulle città della Puglia, mentre migliorerà ovunque al Nord e poi via via anche sul resto del Centro (LE PREVISIONI).