Hashish e marijuana nascosti in auto, arrestata 29enne a Roma

Una ragazza di 29 anni è stata arrestata nella zona di Vitinia, nel quadrante sud di Roma, dopo essere stata sorpresa dai carabinieri con della droga nascosta in auto. La donna, alla guida della vettura, è stata fermata per un controllo dai militari che hanno da subito notato l'insolita agitazione della 29enne residente nel quartiere di Pietralata. Quindi è scattata la perquisizione del veicolo con il ritrovamento di circa un centinaio di grammi fra hashish e marijuana, già suddiviso in dosi, e 3.040 euro in contanti, ritenuta provento dell'illecita attività. Lo stupefacente ed il denaro rinvenuti sono stati sequestrati.