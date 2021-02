Scontro con un’automobile a Roma: morto un cavallo

Alla guida della vettura un 55enne. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e capire la provenienza del cavallo

Scontro tra un'auto e un cavallo intorno alle 5 di questa mattina a Roma, in viale Isacco Newton. Sul posto pattuglie del XII Gruppo Monteverde e dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale. Alla guida della macchina un uomo di 55 anni. In seguito allo scontro il cavallo è deceduto. Sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e capire la provenienza del cavallo.