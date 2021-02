Roma, Don Camillo e Peppone: scontro municipio-prete su piazza

l piano della giunta di centrosinistra - guidata da Giovanni Caudo - prevede di sottrarre spazio alle macchine per creare una zona pedonale in piazza Sempione, dove verrebbe anche spostata la statua della madonnina

A Roma è scontro tra un gruppo di cittadini supportati dalla parrocchia di zona e il municipio competente sul progetto di pedonalizzazione di una piazza. Il piano della giunta di centrosinistra - guidata da Giovanni Caudo - prevede di sottrarre spazio alle macchine per creare una zona pedonale in piazza Sempione, dove verrebbe anche spostata la statua della madonnina che al momento sorge al centro dell'area. Ma il parroco proprio non ci sta.

La protesta

La protesta, infatti, trova spazio nel notiziario della parrocchia di zona SS. Angeli Custodi: sotto un brano su "Gesù, il servo che si piega sul dolore dell'uomo", si legge in evidenza: "Gli abitanti di Montesacro Città giardino protestano per la trasformazione di piazza Sempione. Stanziati 700 mila euro senza ascoltare la cittadinanza mentre il popolo piange miseria in questo tempo di pandemia". Poi l'appello: "Con la tua firma sostieni la protesta" "Siamo vicini e uniti alla parrocchia e alla comunità dei fedeli, la loro voce deve essere rispettata e ascoltata", commenta sui social il comitato di quartiere Città Giardino postando l'immagine del notiziario parrocchiale. Mentre uno degli assessori della giunta Caudo, Christian Raimo, ironizza su Fb: "Sul notiziario parrocchiale la raccolta di firme sostenuta dal parroco contro la pedonalizzazione di Piazza Sempione. Manco Brescello e la fantasia di Guareschi". Nell'inedita riedizione di Don Camillo e Peppone alla romana si aggiunge anche la scenografia: nella 'contesa' Piazza Sempione sorgono sia la sede del Municipio III che la Parrocchia dei SS Angeli Custodi.