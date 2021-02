Covid a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ieri su oltre 12mila tamponi nel Lazio e quasi 16mila antigenici per un totale di oltre 28mila test, si sono registrati 1.027 casi positivi, 51 i decessi e +3.188 i guariti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:23 - Nella Capitale i casi sono a quota 400

Ieri su oltre 12mila tamponi nel Lazio e quasi 16mila antigenici per un totale di oltre 28mila test, si sono registrati 1.027 casi positivi, 51 i decessi e +3.188 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 3%". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "I casi a Roma città sono a quota 400. Non ci aspettiamo un cambio di colore per la prossima settimana".