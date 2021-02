Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Per la somministrazione sono stati allestiti 20 punti vaccinali in tutte le province della regione. Il primo ad essere vaccinato, alle 7:40, è stato un medico oculista di 54 anni

Parte oggi la somministrazione di Astrarzeneca nel Lazio nell'Hub vaccinale di Fiumicino. Il primo ad essere vaccinato è stato un medico oculista di 54 anni.

Intanto, ieri nel Lazio si sono registrati 1.027 positivi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:11 - Attivo nuovo Centro Vaccinale aeroporto Fiumicino

Da stamattina presso il parcheggio Lunga Sosta, è attivo il nuovo Centro Vaccini della Regione Lazio realizzato per la prima volta in uno scalo italiano, grazie alla collaborazione di Aeroporti di Roma e della Croce Rossa Italiana (Cri), utilizzando materiali particolarmente innovativi. Croce Rossa Italiana gestirà l'inoculazione dei vaccini attraverso il suo personale sanitario. "Come per il centro di testing rapido, attivo nell'area "Arrivi" del Terminal 3 di Fiumicino e successivamente per l'avvio del più grande "drive-in" per test rapidi e molecolari del Lazio, anche questa struttura è stata realizzata grazie alla collaborazione con Regione Lazio, Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf), Istituto Spallanzani, Croce Rossa Italiana - si legge in un comunicato di Adr - e conferma come Aeroporti di Roma, fin dall'inizio della pandemia continui a garantire il massimo supporto possibile alle Istituzioni e al territorio. Adr, infatti, oltre ad aver messo a disposizione l'area, ha realizzato la progettazione, l'impiantistica interna e esterna, la pavimentazione dell'area e la relativa viabilità, i bagni esterni, i box di vaccinazione e il sistema di filodiffusione sonora". Il centro vaccinale di Fiumicino dispone di 65 cabine, di cui 25 per l'inoculazione dei vaccini, 160 sedute nell'area di osservazione medica, un parcheggio auto di circa 330 posti.



7:56 - In hub Fiumicino il primo vaccinato è oculista 54enne

E' stato un medico oculista di 54 anni, professore universitario a Tirana e libero professionista, ad aver ricevuto alle 7.40 la prima somministrazione del vaccino AstraZeneca nel nuovo Centro Vaccinale anti-covid presso il parcheggio Lunga sosta Adr dell' aeroporto di Fiumicino, attivo da questa mattina. Si chiama Marco Buglione: "Sono emozionato e spero che questa pandemia sia fermata presto", ha detto poco prima dell'inoculazione alle 7.40. Nell'Hub si concluderà la vaccinazione dei medici liberi professionisti e altri professionisti sanitari under 55 anni.



7:19 - Oggi al via vaccini per sanitari under 55

Parte oggi la somministrazione di Astrarzeneca nel Lazio nell'Hub vaccinale di Fiumicino. Le dosi serviranno per concludere la vaccinazione dei medici liberi professionisti e altri sanitari under 55. Per la somministrazione sono stati allestiti 20 punti vaccinali in tutte le province del Lazio.