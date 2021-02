Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In arrivo una prima fornitura di vaccini Astrazeneca nel Lazio. Secondo quanto si è appreso, dovrebbero essere oltre 20mila le dosi di questa prima fornitura a cui ne seguiranno altre nel mese di febbraio.

Nel Lazio, su un totale di oltre 29 mila test, si registrano 847 casi positivi, 33 decessi e 3.318 guariti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:24 - Vaccino: in arrivo nel Lazio prima fornitura di Astrazeneca

In arrivo una prima fornitura di vaccini Astrazeneca nel Lazio. Secondo quanto si è appreso, dovrebbero essere oltre 20mila le dosi di questa prima fornitura a cui ne seguiranno altre nel mese di febbraio. Le dosi saranno poi distribuite ai medici di famiglia per l'avvio della campagna vaccinale che partirà dalla fascia dei 55enni, rispettando eventuali categorie di priorità indicate dal ministero.