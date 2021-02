Covid Lazio, al via domani vaccino AstraZeneca per i sanitari under 55

Domani nell'hub di Fiumicino inizierà la somministrazione del vaccino di AstraZeneca, le dosi serviranno per concludere la vaccinazione dei medici liberi professionisti e altri sanitari under 55. Per la somministrazione sono stati allestiti 20 punti vaccinali in tutte le province del Lazio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Gli hub per i vaccini

All'hub di Fiumicino allestito nel parcheggio lunga sosta dell'aeroporto si potranno somministrare fino a 2000 vaccini al giorno. Il punto per le vaccinazioni è stato allestito grazie alla collaborazione tra Aeroporti di Roma, Croce Rossa e Asl territoriale. Altri hub, oltre agli 89 già in funzione, saranno allestiti a Roma presso il nuovo centro congressi all'Eur, che porta la firma di Fuksas, e all'Auditorium progettato da Renzo Piano.