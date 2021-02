Roma, in casa aveva 1,5 chili di droga e una pistola rubata: arrestato

Aveva in casa quasi un chilo e mezzo di cocaina. Per questo un 45enne, con diversi precedenti per reati inerenti agli stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Mentana per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e detenzione illegale di arma.

L’intervento dei carabinieri

Durante una perquisizione nella sua casa vicino Roma, i militari hanno trovato quasi 1,5 chili di cocaina, 400 euro in contanti, una pistola calibro 38, completa di 6 proiettili, risultata rubata nel 2012, oltre a 10 proiettili dello stesso calibro. L'uomo era stato già arrestato nell'ambito di un'indagine dei carabinieri Compagnia di Monterotondo che si concluse nel febbraio 2018 all'esecuzione di 18 misure cautelari.