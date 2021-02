Protesta dei navigator a Roma per la scadenza del contratto. VIDEO

I manifestanti sono scesi in piazza anche per chiedere la valorizzazione delle professionalità e il rafforzamento delle politiche attive del lavoro

Presidio questa mattina a Roma, in piazza Montecitorio, organizzato dalle sigle sindacali Nidil-Cgil, Felsa-Cisl e Uiltemp nell'ambito della mobilitazione nazionale dei navigator selezionati due anni fa dall’Anpal. La protesta, che ha avuto luogo in diverse città italiane, è stata indetta per chiedere la proroga del contratto, in scadenza ad aprile 2021, la valorizzazione delle professionalità e il rafforzamento delle politiche attive del lavoro. “Noi siamo partiti, i decreti attuativi no” e “Abbiamo restituito la dignità a chi non ha voce”, gli slogan scritti su alcuni dei cartelli esposti dai manifestanti scesi questa mattina in piazza.