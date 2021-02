Roma, incendio in un appartamento: evacuato palazzo

Il rogo ha interessato la porta e il corridoio dell'abitazione. In casa non c'era nessuno

Incendio nella notte in un appartamento in via Monte Petrella, in zona Val Melaina a Roma. Il rogo ha interessato la porta e il corridoio dell'abitazione. In casa non c'era nessuno. I condomini sono stati evacuati a scopo precauzionale.

Le indagini

Sul posto vigili del fuoco e poliziotti che indagano sull'accaduto. Da chiarire le cause dell'incendio. Non si esclude nessuna ipotesi. E ieri gli agenti del commissariato di Velletri sono intervenuti per un incendio in un terreno agricolo a Colle del Pozzo, vicino Roma.