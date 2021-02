Nasconde cocaina ai piedi di un albero, arrestato pusher a Roma

L'uomo è stato sorpreso in possesso di 31 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi e più di 300 euro in contanti, ritenuto il provento dell'attività illecita

Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, dopo essere stato sorpreso dai carabinieri mentre recuperava della droga nascosta ai piedi di un albero. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Montesacro, durante un servizio antidroga nel quartiere di San Basilio, hanno bloccato il pusher in via Fabriano, sequestrando un involucro contenente 31 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi e più di 300 euro in contanti, ritenuto il provento dell'attività illecita. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.