L'operazione, nome in codice “Sottovuoto”, è scattata questa mattina. L'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti operava nei comuni del litorale Sud

Alle prime ore di questa mattina è scattata una vasta operazione della polizia di Stato, nome in codice "Sottovuoto", volta al contrasto del traffico di stupefacenti. L'organizzazione criminale, composta per lo più da cittadini albanesi e italiani, operava nella zona Sud della provincia di Roma ed in particolare nei comuni del litorale Sud.