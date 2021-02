Roma: 47enne accoltella il marito durante una lite, arrestata

L'uomo, colpito più volte al petto con un coltello da cucina, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita

Una donna di 47 anni è stata arrestata dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato il marito durante una lite. E' successo in vicolo di Passolombardo, in zona Vermicino, alla periferia di Roma. L'uomo, colpito più volte al petto con un coltello da cucina, è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato la perforazione di un polmone e dovrà essere operato. Del caso si occupano gli agenti del commissariato Romanina.