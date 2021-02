Il Papa torna ad affacciarsi su Piazza San Pietro per Angelus

"Un'altra volta in piazza!", ha detto il Pontefice, nelle sue prime parole ai fedeli, non molto numerosi anche a causa della giornata di pioggia

Dopo i lunghi mesi in cui, per le restrizioni dovute all'emergenza Covid, ha recitato l'Angelus in diretta video dalla Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico, senza la presenza di fedeli, oggi papa Francesco è tornato ad affacciarsi alla finestra dello studio dell'Appartamento pontificio per recitare la preghiera mariana con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro.

Le parole del Papa

"Un'altra volta in piazza!", ha detto il Papa, nelle sue prime parole, ai fedeli in Piazza San Pietro, non molto numerosi anche a causa della giornata di pioggia.