Covid Roma, scoperta festa in un Bed and Breakfast: 15 multati

I carabinieri sono intervenuti nel centralissimo quartiere Prati nella notte. Nell’appartamento sono stati sorpresi giovani di età compresa tra i 18 e i 26 anni che stavano festeggiando violando le norme anti-covid. Sanzioni per 6mila euro complessivi

Una festa 'clandestina' è stata scoperta nella notte dai carabinieri in un Bed and Breakfast nel centralissimo quartiere Prati a Roma. Nell'appartamento hanno sorpreso 15 giovani che stavano festeggiando violando le norme anti-covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A ROMA E NEL LAZIO). I giovani sono stati sanzionati per 6mila euro complessivamente.

L’intervento dei militari

I militari della Stazione Prati sono intervenuti nel B&B, con l'assistenza dei colleghi della Compagnia Roma San Pietro e del Reggimento "Lazio", sono intervenuti perché alcuni abitanti della zona avevano segnalato una festa privata. I ragazzi sorpresi durante il "party clandestino", che è stato interrotto, avevano un’età compresa tra i 18 e 26 anni.