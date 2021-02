Roma, ambulante aggredito in centro: fermati tre giovani

L'uomo è stato trasportato in ospedale per una sospetta frattura del setto nasale. La posizione dei tre ragazzi, tutti maggiorenni, è ora al vaglio degli investigatori

Un venditore ambulante è stato aggredito nel pomeriggio di ieri in via del Corso, al centro di Roma, presidiata dalle forze dell'ordine per i controlli anti-assembramento. L'episodio è accaduto intorno alle 18:30. Sul posto è intervenuta la polizia.

La vicenda

Il venditore ambulante, un cittadino straniero, è stato colpito al volto con un pugno da un ragazzo che era in compagnia di altri due giovani. L'uomo è stato trasportato in ospedale per una sospetta frattura del setto nasale. La posizione dei tre ragazzi, tutti maggiorenni, è ora al vaglio degli investigatori.