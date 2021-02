Roma, rissa con accoltellamento in zona Alessandrino: cinque denunce

È avvenuto in via Vicenzo Tineo nei pressi degli alloggi del Caat, centro di assistenza alloggiativa temporanea. Secondo quanto accertato dai carabinieri, la rissa è scoppiata tra cinque ospiti

CInque persone sono state denunciate a Roma dopo una rissa in cui si è verificato anche un accoltellamento. È avvenuto ieri sera in via Vicenzo Tineo, in zona Alessandrino, nei pressi degli alloggi del Caat, centro di assistenza alloggiativa temporanea. Secondo quanto accertato dai carabinieri, la rissa è scoppiata tra cinque ospiti, quattro di origine rom e un cittadino libico di 35 anni. Quest'ultimo è stato ferito con un'arma da taglio e giudicato guaribile in otto giorni. Un altro, invece, ha riportato la frattura del setto nasale. I cinque sono stati rintracciati dai carabinieri e denunciati per rissa e lesioni personali aggravate.