Anzio, madre accoltellata dal figlio durante una lite: è grave

La donna, che si trova in ospedale insieme al figlio di 20 anni, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia

Una donna si trova in ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, dopo essere stata accoltellata dal figlio di 20 anni durante una lite scoppiata ad Anzio in un appartamento di via Ardeatina. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato di Anzio. La donna, soccorsa dal 118, è ricoverata in ospedale insieme al figlio, la cui posizione è al vaglio.