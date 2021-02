Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ad un giorno dall'avvio del sistema online sono state effettuate oltre 120 mila prenotazioni, di cui più di mille per il vaccino a domicilio a persone non autosufficienti

Ieri nel Lazio si sono registrati 842 positivi, 52 decessi e +1.507 i guariti.

Nel Lazio un over 80 su 4 ha prenotato le due dosi di vaccino anti-Covid. Ad un giorno dall'avvio del sistema di prenotazione online ne sono state effettuate oltre 120 mila, di cui più di mille per il vaccino a domicilio a persone non autosufficienti. Le vaccinazioni inizieranno lunedì. "Nessuno rimarrà senza la sua prenotazione. Il servizio rimarrà attivo nelle prossime settimane - ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato - Ad oggi sono quasi completamente esauriti gli slot a disposizione per il mese di febbraio, mentre sono disponibili le prenotazioni per marzo. La disponibilità delle prenotazioni è collegata alla disponibilità dei vaccini assicurando e garantendo la seconda dose. Nel caso ci fossero più vaccini a disposizione in automatico ci sarà la possibilità di anticipare le prenotazioni". Proprio sul fronte dosi D'Amato ha spiegato: "Il vaccino Moderna è arrivato, ma in un quantitativo minimo: circa seimila dosi, con i quali diciamo che riusciamo a coprire mezza giornata. Siamo in attesa dell'implementazione dei vaccini Pfizer e soprattutto della definitiva decisione sull'utilizzo del vaccino Astrazeneca, che comunque arriverà nei prossimi giorni. Per il Lazio ne sono attese 100 mila dosi".