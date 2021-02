Girava con la 'droga dello stupro' in auto, arrestata 29enne a Roma

In casa della giovane pusher è stato recuperato un altro barattolo con dentro mezzo litro di Ghb, vari appunti contabili e circa 300 euro in contanti

Una 29enne romana e incensurata è stata arrestata dai carabinieri della Compagnia Roma Centro dopo essere stata sorpresa in possesso di droga. La giovane è stata fermata per un controllo in corso Rinascimento. Alla vista dei militari ha manifestato un'eccessiva agitazione, così si è proceduto al controllo. Nell'abitacolo, i carabinieri hanno trovato una busta contenente un grammo di shaboo, circa 3 grammi di cocaina e un barattolo di vetro con 100 millilitri di una sostanza liquida risultata essere Ghb, la cosiddetta "droga dello stupro".

La perquisizione in casa

Quindi è scattata anche una perquisizione presso l'abitazione della giovane pusher, al cui interno è stato recuperato un altro barattolo con dentro mezzo litro di Ghb, vari appunti contabili e circa 300 euro in contanti. La droga e tutto il materiale ritrovato sono stati sequestrati, mentre proseguono gli accertamenti sulla vicenda.