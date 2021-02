Hashish nascosto in casa, denunciato spacciatore a Fiumicino

Un 41enne di Fiumicino, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri mentre, intorno alle 3 di notte, passeggiava per strada a Focene (Roma). Sorpreso in possesso di una sigaretta contenente hashish, i militari hanno deciso di proseguire il controllo in casa del 41enne dove sono stati rinvenuti circa 70 grammi della medesima sostanza, nonché tutto l'occorrente per pesare e suddividere la droga. Lo spacciatore è stato denunciato in stato di libertà, mentre la droga ed il restante materiale rinvenuto sono stati sequestrati.