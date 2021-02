Il 44enne, sorpreso in possesso di una tessera sanitaria non sua, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dopo essere sceso in strada armato di bisturi e aver, senza motivo, aggredito dei poliziotti. L'episodio ieri sera a Roma, in via Marin Sanudo, zona Torpignattara. Bloccato dagli agenti, l'uomo è stato trovato in possesso di una tessera sanitaria non sua ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.