Folla in centro a Roma: assembramenti nelle vie dello shopping

Folla nel pomeriggio in via del Corso, nel cuore di Roma, nell’ultima domenica di zona arancione (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - L'EMERGENZA A ROMA). Stesso scenario anche in via dei Condotti, meta dello shopping per molti romani e non solo. Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, però, al momento non si è resa necessaria la momentanea chiusura di strade e fermate della metro da parte delle forze dell’ordine, come avvenuto in altre occasioni (ASSEMBRAMENTI ANCHE A MILANO).

Sempre nella Capitale, ieri pomeriggio decine di giovani si sono radunate in piazza del Popolo, creando assembramenti dispersi poi dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. Segnalate anche due aggressioni.