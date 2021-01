Roma: incidente tra tir con rifiuti e furgone sulla Aurelia, un ferito

Un uomo di 40 anni è rimasto ferito questa mattina in un incidente avvenuto sulla via Aurelia, al chilometro 14, nei pressi dell'uscita di Malagrotta, direzione Roma. Coinvolti nello scontro un autoarticolato con un container carico di immondizia e un furgone guidato dal 40enne, rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cerveteri, dopo l'allarme lanciato intorno alle 9.30, che hanno faticato non poco per estrarre il ferito dal furgone contorto grazie all'utilizzo della centralina oleodinamica da taglio. L'uomo è poi stato stabilizzato dai sanitari del 118 e trasportato con l'elisoccorso al policlinico Gemelli.

Sul posto anche i vigli del fuoco di Monte Mario, l'autogru del distaccamento la Rustica, la squadra Usar, Vigili urbani e Carabinieri.