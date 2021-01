Roma, Verdini lascia il carcere di Rebibbia e va ai domiciliari

L’ex senatore si era costituito dopo che la Cassazione aveva confermato la condanna nei suoi confronti a sei anni e mezzo di reclusione nell'ambito del processo per il crac del Credito cooperativo fiorentino

Dopo 80 giorni di detenzione nel carcere di Rebibbia, l’ex senatore Denis Verdini va agli arresti domiciliari. Lo ha disposto il Tribunale di Sorveglianza. Verdini si era costituito dopo che la Cassazione aveva confermato la condanna nei suoi confronti a sei anni e mezzo di reclusione per bancarotta nell'ambito del processo per il crac del Credito cooperativo fiorentino.

Emergenza Covid in carcere

Tra le motivazioni con cui i giudici, con un provvedimento di urgenza, hanno mitigato la misura cautelare c'è anche l'emergenza legata alla diffusione del Covid 19 all'interno del carcere di Rebibbia. Si tratta, in base a quanto si apprende, di un detenzione domiciliare provvisoria in quanto il regime carcerario con l’emergenza sanitaria non è compatibile con le condizioni di salute dell'ex parlamentare. Verdini andrà ai domiciliari presso la propria abitazione a Firenze.