Tivoli, scoperti con 4 chili di marijuana nell'auto: due arresti

Erano presumibilmente diretti al mercato dello spaccio ternano, secondo gli investigatori, gli oltre 4 chili di marijuana sequestrati a due albanesi di 26 e 21 anni, entrambi residenti a Tivoli (Roma), arrestati dalla polizia nel corso delle operazioni straordinarie di controllo del territorio svolte lungo il raccordo Terni-Orte.

L'arresto

I due, è stato riportato questa mattina nel corso di una conferenza stampa, sono stati fermati dalla squadra Mobile ternana ad un posto di blocco disposto nei pressi della città. Erano a bordo di un'Audi e da subito si sono mostrati molto nervosi. I poliziotti hanno quindi deciso di controllare il mezzo, scoprendo nel bagagliaio una busta con all'interno 17 involucri di marijuana, per un totale di 4 chili e 370 grammi. Le ulteriori indagini hanno permesso alla squadra Mobile di individuare il possibile destinatario della droga sequestrata: si tratta di un uomo di Terni di 34 anni, incensurato, nella cui abitazione sono stati scoperti altri 22 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e del materiale utile al confezionamento delle dosi. L'uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio. I servizi straordinari di controllo svolti ieri sono stati disposti dal Servizio polizia stradale del dipartimento e pianificate dal compartimento polizia stradale Lazio-Umbria, in concorso con la questura di Terni e congiuntamente con il personale delle sezioni polizia stradale di Terni, Perugia, Viterbo, della squadra Mobile, dell'UpgeSp e del gabinetto di polizia scientifica della questura di Terni.