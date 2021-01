Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Superata la quota delle 148 mila dosi somministrate nel Lazio, sono già oltre 10 mila quelle per gli over 80, e oltre 30 mila le persone che hanno ricevuto i richiami – ha fatto sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, sottolineando che – I ritardi nelle forniture di Pfizer impongono la priorità della somministrazione dei richiami". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:13 – Nel Lazio somministrate 148 mila dosi di vaccino

"Superata la quota delle 148 mila dosi somministrate nel Lazio, sono già oltre 10 mila quelle per gli over 80, e oltre 30 mila le persone che hanno ricevuto i richiami – ha fatto sapere l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, sottolineando che – I ritardi nelle forniture di Pfizer impongono la priorità della somministrazione dei richiami". "Vaccino over 80 anni: le prenotazioni partiranno dal 1° febbraio con modalità online e le somministrazioni dei vaccini partiranno da lunedì 8 febbraio" viene ricordato nel bollettino di oggi.