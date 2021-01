Roma, tentano furto in asilo: arrestati

Gli agenti sono arrivati in via Francesco Antolisei alla Romanina dove era scattato l'allarme. Uno dei due per non farsi trovare si è nascosto sotto una cattedra. Avevano diversi attrezzi da scasso

Hanno tentato di rubare nella tarda serata di ieri in un asilo alla periferia di Roma. Per questo due giovani, entrambi somali di 20 e 30 anni, sono stati arrestati dalla polizia. Gli agenti sono arrivati in via Francesco Antolisei alla Romanina dove era scattato l'allarme. Uno dei due per non farsi trovare si è nascosto sotto una cattedra. Avevano diversi attrezzi da scasso.