Fregene, 57enne finisce con il kitesurf contro una recinzione: è grave

Mentre si preparava per fare kitesurf, un uomo di 57 anni è stato trascinato dal vento contro la recinzione di uno stabilimento procurandosi diverse fratture. E' successo ieri pomeriggio sul Lungomare di Ponente a Fregene (Roma). A dare l'allarme è stata una passante che ha visto il 57enne sbattere contro la cancellata metallica. Sul posto 118 e carabinieri della stazione di Fregene. L'uomo è stato trasportato con l'eliambulanza in ospedale dove è stato ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.