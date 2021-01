Covid Roma, locale riconverte spazi e diventa ricovero per senzatetto

Il circolo “Sparwasser” del Pigneto a Roma (già borgata popolare da una quindicina di anni divenuto quartiere pieno di locali della movida), a causa della pandemia, ha dovuto interrompere da mesi le serate con il dj set o i pomeriggi a tema con presentazione di libri, documentari e dibattiti. Così gli animatori hanno convertito la struttura in un ricovero per i senzatetto.

L’iniziativa

Negli ultimi mesi a Roma sono già morte di freddo in strada 10 persone che non avevano un ricovero, l'ultima pochi giorni fa vicino a piazza San Pietro. Da qui l'idea degli animatori del circolo, da sempre vicino ai temi sociali, con l'iniziativa 'Qui c’è posto' realizzata insieme al progetto 'Nonna Roma', che si occupa di assistenza ai più bisognosi.

Il ricovero per i senzatetto

Nel locale sono stati allestiti 7 posti letti da mettere a disposizione per i senza fissa dimora durante l'inverno, agli ospiti verranno serviti anche pasti caldi. "Per le prossime settimane dove c'erano i tavoli, il mixer e i libri ci saranno letti, coperte e soprattutto persone", si legge sui social del locale. "Grazie all'impegno di tante e tanti volontarie e volontari e di tantissimi donatori e donatrici - prosegue il testo - da oggi ci sono sette posti letto in più per rispondere a quella che viene impropriamente chiamata 'emergenza freddo'. Sette posti non sono tantissimi, lo sappiamo, ma i nostri pochi metri quadri e la pandemia ci limitano a questa capienza e obbligano a molte e faticose misure di sicurezza. Il nostro auspicio è che l'iniziativa che portiamo avanti con Nonna Roma e le tante altre attività solidali di circoli Arci e realtà sociali della città siano di stimolo per i tanti alberghi vuoti e per strutture molto più grandi di noi per replicare attività solidali e innescare un meccanismo emulativo". È stata anche attivata sul sito di Nonna Roma una raccolta fondi a sostegno del progetto.