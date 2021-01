Covid nel Lazio, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Le Regioni avrebbero dovuto conservare la seconda dose. Sappiamo da tempo che le procedure prevedono che se faccio il vaccino Pfizer devo necessariamente fare la seconda dose in ventunesima giornata dello stesso vaccino". Così il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia.

Intanto, ieri nel Lazio si sono registrati 1.141 nuovi casi di Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:17 - Francesco Vaia: "Regioni dovevano conservare seconde dosi vaccino"

"Le Regioni avrebbero dovuto conservare la seconda dose. Sappiamo da tempo che le procedure prevedono che se faccio il vaccino Pfizer devo necessariamente fare la seconda dose in ventunesima giornata dello stesso vaccino". Così il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ospite di Tg2 Post. "Dire non fare la seconda dose o la facciamo di un altro vaccino è una sciocchezza enorme. Nel momento in cui abbiamo avuto la grandissima fiducia degli italiani su questo strumento fondamentale che è il vaccino, dire il contrario è tutta legna da ardere a persone che sono scettiche o ai no vax. Quindi è un errore".