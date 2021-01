Incendio in un appartamento a Latina oggi: un morto e due intossicati

E' successo questa mattina in via Cena. Le fiamme sono partite dalla camera da letto: per il 77enne che dormiva nella stanza non c'è stato nulla da fare

Un uomo di 77 anni ha perso la vita in un incendio divampato nella propria abitazione a Latina. Lo riporta il quotidiano Latinaoggi. E' successo questa mattina: l'allarme è scattato alle 6 in via Cena. Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, partite dalla camera da letto, prima che si propagassero al resto della casa ma per il 77enne che dormiva nella stanza non c'è stato nulla da fare. Nel rogo inoltre due familiari della vittima, la sorella e il cognato, sono rimasti intossicati e sono stati trasportati in ospedale per le cure. Ancora da accertare le cause dell'incendio.