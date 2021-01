Calcio, Roma: Nicolò Zaniolo positivo al Covid

Nicolò Zaniolo è risultato positivo al Covid. Il calciatore della Roma, alle prese anche con la riabilitazione dalla rottura del legamento crociato, ha reso pubblica oggi la notizia tramite il proprio account di Instagram (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO E A ROMA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).

Zaniolo: “Sto bene, non ho sintomi, ho iniziato la quarantena”

Il trequartista giallorosso ha scritto: "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l'ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa".

La situazione

Zaniolo, in quanto infortunato, non faceva parte del gruppo squadra e, seppur allenandosi a Trigoria, era staccato dal resto dei suoi compagni. Anche per questo non verrà applicato per il momento il protocollo ASL che obbliga i calciatori al solo tragitto casa-lavoro-casa.