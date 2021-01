La vittima ha perso il controllo del motorino e, dopo essere caduta, è morta sul colpo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto

Un uomo di 38 anni è morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle sei su via Tiburtina a Roma. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la vittima ha perso il controllo dello scooter e, dopo essere caduta, è morta sul colpo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto .