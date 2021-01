Roma, assaltano bancarella e rubano denaro, cibo e birra: tre arresti

I responsabili, tre giovani tra i 23 e i 26 anni, senza fissa dimora, sono finiti in manette per rapina in concorso

In tre la scorsa notte hanno preso d'assalto una bancarella di generi alimentari in via Marsala, nei pressi della stazione Termini, portando via denaro, cibo e birra. I responsabili, tre giovani di origine tunisina tra i 23 e i 26 anni, senza fissa dimora, sono stati arrestati per rapina in concorso dai carabinieri della Compagnia Roma Centro con l'aiuto dei militari della Compagnia Parioli.

L'aggressione

I tre hanno aggredito il titolare della bancarella, in quel momento chiusa, portando via cibo e birre. L'uomo, un cittadino del Bangladesh di 42 anni, è stato anche minacciato. Dopo essersi allontanati, i tre sono tornati indietro e hanno nuovamente colpito il 42enne, facendolo cadere a terra, questa volta per portargli via il denaro in suo possesso, circa 200 euro. Una pattuglia di Carabinieri in transito ha sentito le urla della vittima e visto i tre fuggire con il bottino riuscendo a rintracciare i fuggitivi e ad arrestarli. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.