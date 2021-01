Roma, polizia spara contro un'auto in fuga: un ferito

Per sfuggire a un controllo della polizia ha tentato di investire con l'auto un poliziotto, ne è nato un inseguimento durante il quale gli agenti hanno sparato un colpo di pistola contro la macchina ferendo l'automobilista che si è poi schiantato contro un muretto. Questo quanto accaduto oggi pomeriggio in via Monte del Gallo, in zona San Pietro a Roma. Ferito anche l'agente che l'uomo ha tentato di investire.

La ricostruzione

Secondo quanto si è appreso, la pattuglia della polizia durante un posto di controllo ha fermato l'auto, il conducente ha finto di scendere dal veicolo ma è subito risalito in macchina tentando di investire un agente. La polizia ha sparato contro l'auto in fuga che durante la corsa è entrata in una strada chiusa ed è finita contro un muretto.