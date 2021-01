Ostia, nascondeva hashish e marijuana in auto e in casa: arrestato

I carabinieri lo hanno fermato per un controllo. Il 21enne è apparso nervoso. Circostanza che ha spinto i militari a fare degli accertamenti

Nascondeva hashish e marijuana in auto e in casa: un giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella serata di ieri, a Vitinia, nell'entroterra di Ostia.

L'arresto

I carabinieri lo hanno fermato per un controllo. Il 21enne è apparso nervoso. Circostanza che ha spinto i militari a fare degli accertamenti, trovando sotto un sedile dell'auto alcune dosi di hashish e marijuana. La successiva perquisizione nella casa del pusher ha portato al sequestro di oltre 10 grammi delle stesse sostanze, oltre al materiale per il confezionamento della droga e 435 euro in contanti, ritenuti provento dell'illecita attività.