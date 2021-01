Fregene, tentato incendio a chiosco balneare: danni contenuti

Ancora un incendio ai danni di un chiosco balneare attrezzato sulla spiaggia del Villaggio dei Pescatori di Fregene. L'episodio è accaduto nella serata di mercoledì scorso, intorno alle 20. A prendere fuoco è stato il tetto in paglia del "Kiosco", l'ultima struttura balneare della zona, a ridosso della foce dell'Arrone. Molto fumo e per fortuna i danni sono stati limitati grazie all'intervento tempestivo di alcuni residenti nella zona che hanno spento il principio d'incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

L'incendio

Sul tetto sarebbe stata trovata una bottiglia con liquido infiammabile. Questo è il terzo episodio del genere in zona dopo quelli che hanno colpito "L'Ondanomala" l'8 dicembre scorso ed il "Singita" il 19 dicembre. Indagano i carabinieri. Non viene esclusa alcuna pista investigativa sugli episodi, che fanno ipotizzare una natura dolosa (i gestori hanno dichiarato di non aver mai ricevuto minacce), anche quella che possano essere opera di iniziative individuali. Si cercano elementi utili anche da eventuali telecamere in zona, all'ingresso del Villaggio ed anche di qualche abitazione privata, in un'area, "buen retiro" dei romani in estate e con molte seconde case, ed abituale ritrovo balneare dei giovani.