Covid Vaticano, anche il papa emerito Joseph Ratzinger si è vaccinato

"Posso confermare che nell'ambito del programma di vaccinazione dello Stato della Città del Vaticano ad oggi è stata somministrata la prima dose del vaccino per il Covid-19 a Papa Francesco e al Papa emerito". Lo ha riferito il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, rispondendo alle domande dei giornalisti.

La campagna vaccinale in Vaticano ha preso il via ieri, con l'arrivo delle prime dosi del vaccino Pfizer-BionTech, e, come in Italia, è su base volontaria. Anche qui, si è iniziato con le categorie più esposte al contagio: personale sanitario e di pubblica sicurezza, anziani e persone più frequentemente a contatto con il pubblico.