Roma, accerchiano un uomo e tentano di rapinarlo: un arresto

La vittima dell'aggressione, che dopo essere scesa da un mezzo pubblico in piazza Flavio Biondo è stata circondata da 5 persone, ha tentato di opporre resistenza colpita al volto. Proseguono le indagini per individuare tutti i malviventi

È stato accerchiato da 5 persone che volevano rapinarlo del cellulare e del portafogli subito dopo essere sceso da un mezzo pubblico in piazza Flavio Biondo, in zona Trastevere a Roma. La vittima ha cercato di opporre resistenza nei confronti del gruppo ma uno lo ha colpito con alcuni pugni al volto. Sul posto sono giunti i poliziotti della sezione Volanti che hanno immediatamente bloccato un bosniaco di 43 anni. Quest'ultimo gravato già da precedenti simili è stato arrestato per tentata rapina aggravata. Proseguono le indagini per individuare i suoi complici.